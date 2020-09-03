PENDİK'TE KURTKÖY GİŞELERİNE OTOBÜS ÇARPTI-2 - Son Dakika

PENDİK'TE KURTKÖY GİŞELERİNE OTOBÜS ÇARPTI-2
GAMZE ŞİMŞEK / PENDİK, Kurtköy Gişeleri TEM Otoyolu istikametinde giden otobüs gişelere çarptı.
RAMAZAN EĞRİ-GAMZE ŞİMŞEK/ PENDİK, Kurtköy Gişeleri TEM Otoyolu istikametinde giden otobüs gişelere çarptı. Kazada ilk belirlemelere
göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B. yönetimindeki Özel Halk Otobüsü saat 16.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri'ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerdeki beton bloklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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