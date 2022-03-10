Pendik'te lapa lapa kar yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Pendik'te lapa lapa kar yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

10.03.2022 20:14

Pendik'te lapa lapa kar yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı Kar yağışı, İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor.

Pendik'te lapa lapa kar yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Kar yağışı, İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Anadolu Yakası'nın çeşitli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Pendik'te de etkisini arttırdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kar altında yürürken zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Megakenti etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde de yoğun kar yağışı etkili olurken Pendik'te de lapa lapa kar yağdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında zorlukla yürüdü. Öte yandan, Pendik ilçesinde ağaçların ve araçların üstleri, evlerin çatıları ile caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

"Yoğun kar yağışı gelecek, tedbirlerimizi aldık"

Nihat Yağcı isimli bir vatandaş, "Çok fazla kar yağacak diyorlar. Şu anlık trafiği felç edecek kadar kar yok. Tedbirlerimizi tabi ki aldık. Dışarı çıktığımızda eğer araçta kar lastiği varsa çıkacağız, yoksa da tedbirsiz çıkmayacağız" dedi.

Pendik'te lapa lapa kar yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Pendik'te lapa lapa kar yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Pendik'te lapa lapa kar yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

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Anadolu Yakası, İstanbul, Pendik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendik'te lapa lapa kar yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika


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