Pendik'te Limana Giriş İçin Bekleyen Tırlar Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu

Pendik'te limana giriş için bekleyen tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturduİSTANBUL - İstanbul Pendik limanına girmek için bekleyen tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Pendik'te limana giriş için bekleyen tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu



İSTANBUL - İstanbul Pendik limanına girmek için bekleyen tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Limanda meydana gelen aksamalardan dolayı oluşan kuyruk tır şoförleri isyan ettirdi.

İstanbul'dan İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkelerine deniz yolu ile gitmek isteyen tır şoförleri Pendik limanında yoğunluğa neden oldu. Hafta sonu olması ve limanda aşırı yoğunluktan dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 gündür kuyruk bekleyen tır şoförleri ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve her seferinde bu çileyi çektiklerini dile getirerek yetkililerden yardım istedi. Tırların kuyruk oluşturduğu yol kenarında ise çöplerin birikmesi dikkat çekti. Öte yanda 3 şeritli yolda tırların bir şeridi işgal etmesinin trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdüğü görüldü.

12 saattir beklediğini söyleyen tır şoförü Mustafa İşler, "Şuanda öğlen 15.20 geçiyor. Yani 12 saattir kuyruktayız. Bugün pazar yetkililer çoluğun çocuğun başında ama bizi gören yok duyan yok. Bu çilemiz her zaman böyle genelde hafta sonları ve bayramlarda bu çileyi çekiyoruz. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamadığımız gibi lavabo da yok. Burada mahalle arası insanlar bize başka gözle bakıyorlar. Bu konuda çok rahatsızız. Ama bizde ekmeğimizin peşinde olmak zorundayız. Yetkililerden biran önce bu işe bir çözüm, bir çare üretmelerini bekliyoruz. Az önce polisler geldi. Hem çekiciye hem dorseye ayrı ayrı ceza yazdılar" dedi.

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