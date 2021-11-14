Pendik'te limana giriş için bekleyen tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Tırlarıyla taşıdıkları yükleri Pendik Limanı'na taşımak isteyen tırcılar, limandaki yoğunluktan ötürü giriş yapamayınca tırlarını Pendik Sabiha Gökçen bağlantı yolunda park ederek bekledi. Bazı tır şoförleri 24 saattir aynı noktada beklediklerini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Yolda emniyet şeridinde park edilen yaklaşık 150 tır kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Tır kuyruğu drone ile görüntülendi.

İstanbul'dan Avrupa ülkelerine deniz yoluyla gitmek isteyen tır şoförleri, Pendik Limanı yolunda yoğunluğa neden oldu. Tırlarıyla Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunun emniyet şeridine park edilen yaklaşık 150 tır nedeniyle yolun emniyet şeridinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Firmalarından dorseye yükledikleri yükleri Pendik Limanına götürmek isteyen tır şoförleri, limana giriş yapamayınca beklemek üzere tırlarını yola park etti. Kimi tır şoförü 24 saattir aynı noktada beklediklerini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Limana giriş yapıp işlemlerini yaptırmak üzere bekleyen tır şoförleri limana ne zaman giriş yapacaklarını bilmediklerini, tırlarının yanından ayrılamadıkları için de mağdur olduklarını dile getirdi.

Öte yandan, park edilen tırlar nedeniyle yolda bir şeridin kapanmasının, trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü.

Saatlerdir yolda bekleyen tır şoförü Mücahit Alparslan, "Biz 24 saattir buradayız. Liman kapalı, gemileri tahliye ediyorlar. Tır şoförleri olarak 24 saattir, yol kenarlarında aç susuz bekliyoruz, perişan haldeyiz. Limanın kapıları kapalı, ne zaman alacaklar bilmiyoruz. Kendi imkanlarımızda yol kenarında çay demliyoruz. Yol kenarında beklerken, biri gelip çarpar ya da tırımızın altına girer diye korkuyoruz. Bekleyen 100 - 150 tır var" diye konuştu.

Öte yandan, 150 kadar tırın yolda oluşturduğu kilometrelerce kuyruk drone ile görüntülendi. - İSTANBUL