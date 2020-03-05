Pendik'te lise öğrencileri ile gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te lise öğrencileri ile gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika

Pendik'te lise öğrencileri ile gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

6 saat önce

Pendik'te okul çıkışı yaklaşık 30 kişilik bir grup, birkaç lise öğrencisine saldırdı.

Pendik'te lise öğrencileri ile gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı, System.String[]

Pendik'te okul çıkışı yaklaşık 30 kişilik bir grup, birkaç lise öğrencisine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve bir şahsın kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiği kavgada 3 kişi yaralandı.


Pendik'te saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir lisenin önüne okul çıkışı saatinde gelen yaklaşık 30 kişilik grup, bilinmeyen bir nedenle okuldaki birkaç öğrenciyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Kavga esnasında bir şahsın kurusıkı silahla havaya ateş açması paniğe neden oldu. Ayrıca şahıslardan biri de bıçak çekerek karşısındakilere saldırdı. Kavgada E.Ç., V.M. ve D.E.K isimli kişilerin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:32 Kaynak: İHA
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