Pendik'te lüks otomobilin bagajından 70 bin doları çalıp kaçtılar - Son Dakika

PENDİK'te bankadan çıkan iki kişi, içinde 70 bin dolar bulunan çantalarını bagaja koyarak lüks otomobillerine bindi. O sırada araçlarıyla kendilerine yaklaşan hırsızlar, bagajı açarak para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. İddiaya göre, Amerika'da yaşayan Mustafa Nahice ve arkadaşı, yanlarında bulunan 70 bin doları hesaplarına yatırmak için otomobilleriyle banka şubesine geldi. Paralarını yatıramayan Nahice ve arkadaşı, bankadan çıkıp çantayı otomobillerinin bagajına koyarak araçlarına bindi. Bu sırada başka bir araç otomobillerinin yanına yaklaştı. Yanaşan araçtaki hırsızlar, bagajı açarak para dolu çantayı aldı ve araçlarına binerek kayıplara karıştı. Nahice ve yanında bulunan arkadaşı, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptıkları olay yeri incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"BİZ PEŞİNDEN GİTTİK AMA YAKALAYAMADIK"