Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu - Son Dakika

Pendik'te mahalle bakkalına giren bıçaklı kişi, kasadaki tüm parayı alıp kaçtı.

Velibaba Mahallesi Üslup Sokak'taki mahalle bakkalına giren bir kişi, su alma bahanesiyle buzdolabına yöneldi. Zanlı daha sonra iş yeri sahibi kadını bıçakla etkisiz hale getirerek, kasadaki tüm parayı alıp ormanlık alana doğru kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini belirleyen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.