Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu - Son Dakika

Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu

7 saat önce

Pendik'te mahalle bakkalına giren bıçaklı kişi, kasadaki tüm parayı alıp kaçtı.

Pendik'te mahalle bakkalına giren bıçaklı kişi, kasadaki tüm parayı alıp kaçtı.

Velibaba Mahallesi Üslup Sokak'taki mahalle bakkalına giren bir kişi, su alma bahanesiyle buzdolabına yöneldi. Zanlı daha sonra iş yeri sahibi kadını bıçakla etkisiz hale getirerek, kasadaki tüm parayı alıp ormanlık alana doğru kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini belirleyen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Pendik'te mahalle bakkalı bıçak tehdidiyle soyuldu

Pendik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:31 Kaynak: AA
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