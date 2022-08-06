PENDİK'TE MAKİLİKTE ÇIKAN YANGINDA 20 ARI KOVANI ZARAR GÖRDÜ

PENDİK'te makilikte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otlukta bulunan 20 arı kovanı yanarak kül oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Pendik Ramazanoğlu Mahallesi'nde maki ve otların bulunduğu bölgede çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.