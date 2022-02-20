PENDİK'TE MAMA TARTIŞMASI - Son Dakika

PENDİK'te bir kadın ile yoldan geçen iki kişi arasında mama tartışması çıktı. Kadınların köpeklere mama vermesine tepki gösterenlerden biri kaldırımdaki mamaları tekmeledi. Kadın polise giderek şikayetçi oldu. İki senedir Çamlık Mahallesi'nde sokak köpekleri beslediğini söyleyen Hatice Yıldız, "Bizim yapmış olduğumuz şey burada sokak hayvanlarını beslemek. İnsanlardan hakaret, küfür ve bir sürü şeyi işitiyoruz, burada iki tane hayvan besliyoruz diye. Biz de yorulduk. Birilerinin bu insanlara 'dur' demesi lazım" dedi

Cep telefonu ile kaydedilen tartışma, Çamlık Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki bir sitenin önünde sahipsiz köpeklere mama verilmesiyle başladı. Her zaman olduğu gibi sahipsiz köpeklere mama veren Hatice Yıldız'ı gören, çevrede oturan Mustafa Bozkurt buna karşı çıktı. Kadının evde kendisinin de köpek beslediğini bu hayvanların kimseye zararı olmadığını söylemesine tepki gösteren Bozkurt'la tartışmaya başladı. Kadın ile tartışmaya devam ettiği sırada yere bırakılan mamaları tekmeleyen adama kadın tepki gösterdi. Tartışma giderek büyürken, çevredekiler araya girdi. Daha sonra polis merkezine giden Hatice Yıldız, tartıştığı kişiden şikayetçi oldu.

İki senedir Çamlık Mahallesi'nde sokak köpekleri besleyen Hatice Yıldız, "Bugün hava soğuk, yağmur olacak diye akşamdan evde et pişirdim. Sabah sokak hayvanlarımı beslemeye geldim. Sürekli sıkıntı yaşadığım birisi köpekleri beslediğim yere geldi. İsmi de Mustafa Bozkurt sürekli burada köpekleri istemiyorum. Burada bu köpekler olmaz. Her defasında bize böyle saldıran insan. Bugün de polislerle görüştüm. Polisler kendisine uyarı da bulunacak ama biz de elimizden geleni yapacağız. Bu şekilde hiçbir kimseye susmayacağız. Bizim yapmış olduğumuz şey burada sokak hayvanlarını beslemek. İnsanlardan hakaret, küfür ve bir sürü şeyi işitiyoruz, burada iki tane hayvan besliyoruz diye. Biz de yorulduk. Birilerinin bu insanlara 'dur' demesi lazım. Bu kadar da olmaz ki. Bir kadının üstüne, bir çocuğun üstüne bu kadar gelinmez. Biz de insanız. Bizim de çoluk çocuğumuz var. Yeter artık ben bu kişiden şikayetçiyim" dedi.