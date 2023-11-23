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Pendik'te Market Saldırısı: Müşteri Kasiyere Kolotuk Değneğiyle Saldırdı - Son Dakika

Pendik'te Market Saldırısı: Müşteri Kasiyere Kolotuk Değneğiyle Saldırdı

Pendik'te bir markette yaşanan olayda, müşteri ikinci kasanın açılmamasına sinirlenerek kasiyere kolotuk değneğiyle saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde müşterinin kasadaki ürünleri dağıttığı görülüyor.

23.11.2023 - 13:41,  Güncelleme: 13:43
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Pendik'te markete gelen kişi, ikinci kasanın açılmamasına öfkelenerek kasiyere kolotuk değneğiyle saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Kasım Salı günü Yeni Mahalle'de bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen kadın aldığı ürünlerle birlikte kasaya geldi. Kasada yoğunluk oluşması üzerine sıra beklemek istemeyen müşteri, kasiyer S.Y.'den bir kasanın daha açılmasını istedi. Olumsuz yanıt alan müşteri, market çalışanı ile kavga etmeye başladı. Müşteri daha sonra elindeki koltuk değneğiyle kasiyer S.Y.'ye saldırdı. Kasadaki ürünleri eliyle dağıttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Pendik, Güvenlik, Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Market Saldırısı: Müşteri Kasiyere Kolotuk Değneğiyle Saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te Market Saldırısı: Müşteri Kasiyere Kolotuk Değneğiyle Saldırdı - Son Dakika
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