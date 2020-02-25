PENDİK'TE MARKETTEKİ BIÇAKLI SOYGUN KAMERADA - Son Dakika
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PENDİK'TE MARKETTEKİ BIÇAKLI SOYGUN KAMERADA

6 saat önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / PENDİK'te markete giren yüzü maskeli ve bıçaklı soyguncu kasadaki kadını etkisizi hale getirerek, kasadaki tüm parayı alarak kaçtı.

PENDİK'TE MARKETTEKİ BIÇAKLI SOYGUN KAMERADA, System.String[]

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ PENDİK'te markete giren yüzü maskeli ve bıçaklı soyguncu kasadaki kadını etkisizi hale getirerek, kasadaki tüm parayı alarak kaçtı. Soygun anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Üslup Sokak'ta bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre markete giren yüzü maskeli bir şüpheli önce su alma bahanesiyle markette göz gezdirdi. Market sahibi kadın para üstü uzatmak için kasaya yöneldiğinde tezgahın arkasına geçen şüpheli kadına bıçak göstererek, etkisiz hale getirdi. Şüpheli kasadaki tüm parayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan bıçaklı soyguncunun kadını etkisiz hale getirmesi ve kasadaki paraları alması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay anları


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
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