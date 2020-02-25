Pendik'te marketteki bıçaklı soygun kamerada - Son Dakika
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Pendik'te marketteki bıçaklı soygun kamerada

7 saat önce

PENDİK'te markete giren yüzü maskeli ve bıçaklı soyguncu kasadaki kadını etkisizi hale getirerek, kasadaki tüm parayı alarak kaçtı.

PENDİK'te markete giren yüzü maskeli ve bıçaklı soyguncu kasadaki kadını etkisizi hale getirerek, kasadaki tüm parayı alarak kaçtı. Soygun anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Üslup Sokak'ta bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre markete giren yüzü maskeli bir şüpheli önce su alma bahanesiyle markette göz gezdirdi. Market sahibi kadın para üstü uzatmak için kasaya yöneldiğinde tezgahın arkasına geçen şüpheli kadına bıçak göstererek, etkisiz hale getirdi. Şüpheli kasadaki tüm parayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan bıçaklı soyguncunun kadını etkisiz hale getirmesi ve kasadaki paraları alması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik'te marketteki bıçaklı soygun kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:19 Kaynak: DHA
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