Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler - Son Dakika
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Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler

21.07.2022 11:18
Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler

Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Güreş müsabakalarını aratmayan kavga yolcuların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılabildi.

Olay, sabah saatlerinde Marmaray'da Pendik İstasyonu'nda bulunan trende meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze- Halkalı hattında yolculuk yapan 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 2 yolcu arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir yolcunun diğer yolcuyu tutarak kündeye getirmesi güreş maçlarını aratmazken, yolcular büyük panik yaşadı. Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, "Bak seni var ya bıçaklarım" diye tehditler savurduğu görüldü. Kavga yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Abdullah Uğur - Aykut Zor/İHA)

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Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler ŞİŞLİ'DE OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN YOL KAVGASI ŞİŞLİ'DE OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN YOL KAVGASI
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler - Son Dakika
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