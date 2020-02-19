Pendik'te metal kaplama fabrikasında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te metal kaplama fabrikasında yangın - Son Dakika

Pendik'te metal kaplama fabrikasında yangın

7 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / Pendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, iş yeri sahibi ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Pendik'te metal kaplama fabrikasında yangın, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ Pendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken,  iş yeri sahibi ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak'ta bulunan iki katlı metal kaplama fabrikasında saat 07.00'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metal kaplama yapılan fabrikada alevler boya ve kimyasal madde bulunan alana sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Haberi alan iş yeri sahibi ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Bir görgü tanığı, "Metal kaplama yapılan bir işyeri. Dumanlar çıkınca itfaiyeye haber verdik. İçeride kimse yok. Boya ve kimyasal madde olan yere gelmeden söndürüldü" diye konuştu.Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.


Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtfaiye canla başla müdahale ederken, vatandaşlar film izler gibi izledi
Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor İstanbul'da hava kirliliği Kartal, Esenyurt ve Fatih'te en üst seviyede Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti

Son Dakika Haberleri
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 15:58:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik'te metal kaplama fabrikasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]