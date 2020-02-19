Pendik'te metal kaplama fabrikasında yangın - Son Dakika
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Pendik'te metal kaplama fabrikasında yangın

21 dakika önce

Pendik'te metal kaplama fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

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Pendik'te metal kaplama fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Alevlerin patlama riski bulunan tiner ve boya malzemelerine gelmeden söndürülmesi olası bir faciayı önledi. Yangının çıktığı metal kaplama fabrikası drone ile havadan görüntülendi.


Yangın, saat 07.00'de sıralarında Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak üzerinde bulunan bir metal kaplama fabrikasında başladı. Kısa sürede fabrikayı kaplayan alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan fabrika itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Metal kaplama fabrikasının çatısı çıkan yangın sonrası küle döndü. Metal kaplama fabrikası havadan görüntülendi. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.


Facia son anda önlendi


Alevlerin kısa sürede büyüdüğü fabrika içerisinde yer alan ve patlama riski olan tiner ve boya malzemeleri itfaiye ekiplerinin yangını sıçramadan kontrol altına alması büyük bir faciayı önledi. Bir yandan alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri ayrıca yangının çevre binalara ve iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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