PENDİK'TE METRO ÇIKIŞINDA KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel PENDİK'TE METRO ÇIKIŞINDA KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

PENDİK'TE METRO ÇIKIŞINDA KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

6 saat önce

PENDİK Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

PENDİK'TE METRO ÇIKIŞINDA KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]
PENDİK Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Pendik Metro İstasyonu çıkışında yaşandı. Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi. Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin görüntü

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:41 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Metroda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
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