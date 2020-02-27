Pendik'te metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Pendik'te metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı
6 saat önce
PENDİK Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:46 Kaynak: DHA
PENDİK Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.
Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Pendik Metro İstasyonu çıkışında yaşandı. Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi. Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
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