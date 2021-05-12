Pendik'te metro inşaatında kontrollü patlatma; çevredeki binaların camları kırıldı-2 - Son Dakika

PENDİK'te yapımına devam edilen Kaynarca- Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında kontrollü patlatma yapıldı. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda işyeri ve evin camları kırılırken, çevre sakinleri panik yaşadı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde yapımına devam edilen Kaynarca-Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında akşam 19.30 sıralarında kontrollü patlatma yapıldı. Geniş bir alanda sesi duyulan kontrollü patlatma nedeniyle çevre sakinleri büyük korku yaşadı. Olay nedeniyle birçok işyeri ile evin camları kırıldı, cadde üzerindeki bazı otomobillerde hasar oluştu. İnşaatın yakınında bulunan özel bir hastanede binası da hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede inceleme yaptı.

"DEPREM HİSSİ İLE PATLAMA YAŞANDI "

Olayda yaralanan kimse olmazken, hasar gören hastanede çalışan bir kişi, "O anda operasyondaydık. İnanılmaz yüksek sesle, bir deprem hissi ile patlama yaşandı. Hastane içinde birçok birimin tavanları çöktü, camlar kırıldı. Patlamanın neden olduğunu bilmiyorum ama hastanede büyük hasar oluştu" dedi.