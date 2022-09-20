Pendik'teki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'teki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

20.09.2022 16:04

Pendik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Pendik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Pendik- Kadıköy istikametinde seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 34 BYY 78 plakalı hafriyat kamyonu, önünde ilerleyen M.Ç'nin kullandığı 34 EHC 113 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki aracın durması üzerine, arkalarında seyir halinde olan Çankırı'dan İstanbul'a gelen Serkan A. idaresindeki 34 FBN 991 plakalı yolcu otobüsü de hafriyat kamyonuna arkadan vurdu.

Kaza nedeniyle otobüs şoförü direksiyonda sıkışırken, yanında bulunan muavin de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alıp, trafiği tek şeritten kontrollü olarak verirken, itfaiye ekipleri de direksiyonda sıkışan sürücüyü kurtardı.

Otobüs sürücüsü ve muavin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüsteki yolcular, tahliye edildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İstanbul, Çankırı, Kadıköy, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'teki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:10:15. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'teki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement