Haber verilmesi üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alıp, trafiği tek şeritten kontrollü olarak verirken, itfaiye ekipleri de direksiyonda sıkışan sürücüyü kurtardı.

Çarpmanın etkisiyle iki aracın durması üzerine, arkalarında seyir halinde olan Çankırı 'dan İstanbul 'a gelen Serkan A. idaresindeki 34 FBN 991 plakalı yolcu otobüsü de hafriyat kamyonuna arkadan vurdu.

Kaynak: AA

İstanbul, Çankırı, Kadıköy, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pendik'teki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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