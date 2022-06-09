Pendik'te meyve sebze yüklü kamyon alev alev yandı - Son Dakika
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Pendik'te meyve sebze yüklü kamyon alev alev yandı

09.06.2022 17:09
Pendik'te meyve sebze yüklü kamyon alev alev yandı

Pendik'te TEM otoyolunda ilerleyen meyve sebze yüklü kamyonda yangın çıktı.

Pendik'te TEM otoyolunda ilerleyen meyve sebze yüklü kamyonda yangın çıktı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği kamyon yanarak kullanılamaz hale gelirken kamyon kasasındaki meyve ve sebzeler de zarar gördü. Yangını söndüren itfaiye ekipleri daha sonra kamyon kasasındaki meyve sebzeleri boşaltmak için çalışma yaptı. Kamyonun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te TEM otoyolu Edirne istikametinde saat 15.50 sıralarında meydana geldi. Yolda ilerleyen meyve sebze yüklü kamyon, lastiğinin patlamasının ardından alev aldı. Teker kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü İlker Aşar kamyonu yolun kenarına çekti. Kamyon kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. Kasadaki meyve ve sebzeler de yangında zarar gördü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra kamyon kasasında bulunan ve zarar gören meyve sebzeleri boşalttı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan, kamyonun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te meyve sebze yüklü kamyon alev alev yandı - Son Dakika

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