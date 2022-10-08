Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu, yol parası yüzünden birbirine girdi! Kavga anı kameralarda - Son Dakika
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Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu, yol parası yüzünden birbirine girdi! Kavga anı kameralarda

08.10.2022 10:12

İstanbul Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasında yol parası sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Güllübağlar Mahallesinde meydana gelen olayda; minibüs şoförü ile yolcu arasında yol parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVA UÇUŞTU

Minibüsün dışına taşan kavgada yol ortasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Diğer yolcular minibüs şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, yolcunun uzaklaşmasıyla kavga son buldu. O anlar başka bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüs şoförü ile yolcu arasındaki kavga kamerada
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Son dakika haber! Pendik'te iki sürücünün trafikteki kavgası cep telefonuyla görüntülendi Son dakika haber! Pendik'te iki sürücünün trafikteki kavgası cep telefonuyla görüntülendi Dolmuş şoförünün öldüğü bıçaklı kavga kamerada Dolmuş şoförünün öldüğü bıçaklı kavga kamerada
Kaynak: İHA

Pendik, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu, yol parası yüzünden birbirine girdi! Kavga anı kameralarda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu, yol parası yüzünden birbirine girdi! Kavga anı kameralarda - Son Dakika
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