Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Güllübağlar Mahallesinde meydana gelen olayda; minibüs şoförü ile yolcu arasında yol parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.
Minibüsün dışına taşan kavgada yol ortasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Diğer yolcular minibüs şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, yolcunun uzaklaşmasıyla kavga son buldu. O anlar başka bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu, yol parası yüzünden birbirine girdi! Kavga anı kameralarda - Son Dakika