Minibüsün dışına taşan kavgada yol ortasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Diğer yolcular minibüs şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, yolcunun uzaklaşmasıyla kavga son buldu. O anlar başka bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Pendik, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu, yol parası yüzünden birbirine girdi! Kavga anı kameralarda - Son Dakika

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