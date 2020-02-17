Pendik'te minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pendik'te minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Pendik'te servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Pendik'te minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Pendik'te servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak'ta, Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim Fındıklı'ya, yolun karşısına geçtiği sırada servis minibüsü çarptı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fındıklı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan servis şoförü A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenişehir, Fındıklı, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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