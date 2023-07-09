Pendik'te Miras Kavgası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pendik'te Miras Kavgası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

09.07.2023 14:33

Pendik'te bir aile arasında miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı sitenin yöneticisi, silah seslerini duyduğunu ve olay yerine gittiğinde birbirlerine vuran kişileri tutabildiğini söyledi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Pendik'te, miras nedeniyle aile içinde yaşanan silahlı kavgada Osman Özkul (51), Dilek Özkul(45), Efe Burak Özkul (25) ve Zafer Öztürk (48) hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı sitenin yöneticisi Nihat Kaplan, "Gittiğimde orada birbirine vuruyorlardı. Ben 2 kişiyi tutabildim" dedi.

AİLE ÜYELERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Dün saat 19.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta bulunan bir villada, aile içinde miras nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.Ö. , silahıyla aile üyelerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Osman Özkul, Dilek Özkul, Efe Burak Özkul ve Zafer Öztürk hayatını kaybetti.

BİR YARALININ DURUMU İYİ

Hafif yaralanan Meltem Müzdelife Öztürk (35) ise Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Meltem Müzdelife Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

"GİTTİĞİMDE ORADA BİRBİRİNE VURUYORLARDI"

Olayın yaşandığı sitenin yöneticisi Nihat Kaplan, "Dün bizim sitemize üzücü bir olay yaşadık. Üzgünüz. Nasıl tarif edeyim bilemem. Dün akşam saat 19.00 sıralarında aile arasında, site alanı içindeki otoparkta oldu. 4 kişi hayatını kaybetti. Ben bu sitenin 10 yıla yakın yöneticisi olduğum için ufak tefek sıkıntıları ara ara duyuyordum. Miras davası. Onlar kendi aralarında ayrılmışlar. Mal paylaşımından dolayı böyle bu sıkıntıları yaşadılar. Dün de beni aradılar. Bir araç bizim otoparkımızda, yabancı bir araç. Ben de diğer kardeşini aradım. 'Aracı kaldırın' dedim. Kaldırmayacağını söylediler. Ben işten evime geldim. Evdeyken silah seslerini duydum. Sitenin otoparkına koştum. Gittiğimde orada birbirine vuruyorlardı. Ben 2 kişiyi tutabildim. Bu arada silahlar patlıyordu. Sonra güvenliğe koştum emniyet birimlerine haber vermek için. Emniyet mensupları geldikten sonra otoparka gittik beraber. 6 kişiyi yerde yatarken gördüm" dedi.

Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi işlemleri tamamlanan Zafer Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından alındı.

Kaynak: DHA
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Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Miras Kavgası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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