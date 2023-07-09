Pendik'te Miras Kavgası: 4 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te Miras Kavgası: 4 Ölü, 2 Yaralı

09.07.2023 00:59

Pendik'te aile arasında çıkan miras kavgasında silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, saldırganı yakaladı.

Pendik'te aile arasında çıktığı iddia edilen miras kavgasında, silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KAVGANIN SEBEBİ MİRAS

Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri arasında kavga çıktı.

Pendik'te Miras Kavgası: 4 Ölü, 2 Yaralı

4 ÖLÜ, 2 YARALI

Kavganın büyümesiyle silahlı bir kişi, tartıştığı aile bireylerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

SİLAHLA ATEŞ EDEN KİŞİ YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin, olayın ardından silahla ateş eden kişiyi yakaladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Pendik'te Miras Kavgası: 4 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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