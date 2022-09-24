Son dakika haber | PENDİK'TE MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ ORTALIK KARIŞTI - Son Dakika
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Son dakika haber | PENDİK'TE MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ ORTALIK KARIŞTI

24.09.2022 16:31

Edinilen son dakika gelişmesine göre PENDİK'te motosiklet sürücüsü Alican Altun geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

PENDİK'te motosiklet sürücüsü Alican Altun geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Altun'a bir otomobilin çarpıp kaçtığı iddiası ortalığı karıştırdı. Polis kaza yerinin iki sokak ötesinde bir araçta inceleme yaparken Alican Altun'un yakınları sürücüye saldırdı. Polis kalabalığı havaya ateş açarak durdurdu.

Kaza, saat 01.00'da Pendik Çınar Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde meydana geldi. Motokurye Alican Altun (22) iş çıkışı motosikletiyle evine döndüğü sırada caddede kaza yaptı. İddiaya göre Altun aşırı hızlı ilerliyordu. Polis tutanağına göre tek taraflı kazada motosiklet metrelerce sürüklendi ve yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Altun ambulansla hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti.

İddia göre görgü tanığı, Alican Altun'un kullandığı motosiklete aynı yolda ilerleyen bir otomobilin çarpıp kaçtığını söyledi. Polis de bunun üzerine harekete geçti. Ekipler kaza yerinin yakınında bir sokakta tek farı kırık bir aracı buldu. Polis araçta inceleme yaparken Alican Altun'un yakınları ve arkadaşları sokağa geldi. Kalabalık grup aracın sahibine saldırmak istedi. Polis onları dağıtmak için havaya ateş açtı. Polis ekipleri hem olay yerinde hem de araçtaki incelemelerini tamamladı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alican Altun'un arkadaşı Yusuf Can, 'Ne kadar süratli olsa da o motosiklet bu hale gelmez. Belli ki bir çarpışma oldu. Otomobille çarpışma oldu büyük ihtimal. Polis tek taraflı bir kaza olmuş dedi. Öğrenilene göre otomobil çarpıp kaçmış. Kamera kayıtları var birkaç tane" dedi.

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Kaynak: DHA

Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | PENDİK'TE MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ ORTALIK KARIŞTI - Son Dakika

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