Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı

25.04.2022 12:56
Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı

Pendik'te telefon satışı yapılan iş yerine müşteri gibi giren hırsız, gözüne kestirdiği 15 bin TL değerindeki telefonu 30 saniye içinde çaldı.

Pendik'te telefon satışı yapılan iş yerine müşteri gibi giren hırsız, gözüne kestirdiği 15 bin TL değerindeki telefonu 30 saniye içinde çaldı. Hırsızın, rahatlığı pes dedirtirken hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Perşembe günü Pendik'te telefon satışı yapılan iş yerinde saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine müşteri gibi giren hırsız, etrafı kolaçan ederek 15 bin TL değerindeki telefonu eline alıp incelemeye başladı. Ardından tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu kaşla göz arasında 30 saniye içinde çaldı. Etrafı kolaçan ettikten sonra telefonu arka cebine koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden çıkıp kayıplara karışırken hırsızın rahat tavırları da dikkat çekti. Tezgahta cep telefonunun olmadığını fark eden iş yeri görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Cep telefonunun çalındığını güvenlik kameralarından anlayan işyeri görevlisi durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık olayına karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, önce etrafı kolaçan edip tezgaha yaklaşıyor ve eline aldığı telefonu arka cebine koyup hiçbir şey olmamış gibi işyerinden çıkıyor. - İSTANBUL

Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı
Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı
Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı
Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı
Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı

YORUMLAR
500
Van'da 23 şüpheli şahıs tutuklandı Van'da 23 şüpheli şahıs tutuklandı

Türk Lirası, Hırsızlık, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:11:40. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement