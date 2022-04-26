Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı - Son Dakika
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Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı

26.04.2022 00:57
Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı

Pendik'te telefon satışı yapılan iş yerine müşteri gibi giren hırsız, gözüne kestirdiği 15 bin TL değerindeki telefonu 30 saniye içinde çaldı.

Pendik'te telefon satışı yapılan iş yerine müşteri gibi giren hırsız, gözüne kestirdiği 15 bin TL değerindeki telefonu 30 saniye içinde çaldı. Hırsızın, rahatlığı pes dedirtirken hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Perşembe günü Pendik'te telefon satışı yapılan iş yerinde saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine müşteri gibi giren hırsız, etrafı kolaçan ederek 15 bin TL değerindeki telefonu eline alıp incelemeye başladı. Ardından tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu kaşla göz arasında 30 saniye içinde çaldı. Etrafı kolaçan ettikten sonra telefonu arka cebine koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden çıkıp kayıplara karışırken hırsızın rahat tavırları da dikkat çekti. Tezgahta cep telefonunun olmadığını fark eden iş yeri görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Cep telefonunun çalındığını güvenlik kameralarından anlayan işyeri görevlisi durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık olayına karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, önce etrafı kolaçan edip tezgaha yaklaşıyor ve eline aldığı telefonu arka cebine koyup hiçbir şey olmamış gibi işyerinden çıkıyor. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Hırsızlık, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı - Son Dakika


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