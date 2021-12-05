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PENDİK'TE NARKOTİK OPERASYONU - Son Dakika

PENDİK'TE NARKOTİK OPERASYONU

05.12.2021 15:53

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te uyuşturucu madde imal edildiği ve ticareti yapıldığını belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te uyuşturucu madde imal edildiği ve ticareti yapıldığını belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, 6 kök Hint keneviri, Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan çeşitli malzemeler bir adet Havalı Tüfek ile 944 lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda Pendik Çınardere Mahallesi'nde bulunan bir adreste narkotik madde imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. 4 Aralık Cumartesi günü belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 kök Hint keneviri, Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan düzenek içerisindeki çeşitli malzemeler (vantilatör, soğutucu, led lambalar, saksı vb.), bir adet havalı tüfek, 944 lira ele geçirdi. Ayrıca baskında, H.K., S.K. ve E.T. isimli bir kadın yakalandı. Ekiplerin yaptığı incelemede baskın düzenlenen adreste sera yöntemi ile uyuşturucu yetiştirdikleri, bunun için gerekli düzenekleri kurarak uygun ortamı oluşturdukları tespit edildi. Baskında yakalanan 3 şüpheli Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

PENDİK'TE NARKOTİK OPERASYONU
PENDİK'TE NARKOTİK OPERASYONU
PENDİK'TE NARKOTİK OPERASYONU
PENDİK'TE NARKOTİK OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE NARKOTİK OPERASYONU - Son Dakika


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