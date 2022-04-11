Nisa bebeği terk eden anne hakkında 2 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Nisa bebeği terk eden anne hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

11.04.2022 11:11

Pendik'te 3 aylık 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokakta terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Pendik'te 3 aylık 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokakta terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koymuştu. Nisa bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, 5 Nisan'da gözaltına alınan bebeğin annesi Ebru S. (20) 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne Ebru S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Ebru S.'nin yaşı sebebiyle kendisini idare edemeyecek durumda olan öz çocuğu olan Ebrar Nil'i (Nisa Mihriban olarak bilinen) olay tarihinde saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sarıp puset içerisine koyduğu, Pendik'te bir bina yanındaki boş bir arsaya bırakıp gittiği anlatıldı.

2 saat sonra fark edilmiş

Aynı mahallede oturan Ş.K.'nin saat 14.00 sıralarında puset içerisinde bir bebek ağlama sesini duyarak polise bildirdiği, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından Ebrar Nil'in Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavisinin yapıldığı belirtildi. Küçük bebeğin 30 Mart'ta Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edildiğinin anlatıldığı iddianamede, 1 Nisan'da Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde Ebrar Nil'in yüzünde mama bulaşığı görülmesi üzerine kurum doktoru tarafından ilk müdahalenin yapıldığı ve aynı tarihte Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği aktarıldı.

"Çocuğa bakacak gücüm yoktu"

İddianamede, kamera görüntülerine göre, mağdur çocuk Ebrar Nil'in, öz annesi tarafından olay yerine bırakıldığının tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli Ebru S.'nin savunmasında çocuğuna bakacak gücünün olmadığını, ailesine haber veremediğini, ailesinin öğrenmesi durumunda kendisine de çocuğuna da zarar verebileceğini söylediği belirtildi.

2 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüpheli Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Nisa bebeği terk eden anne hakkında 2 yıla kadar hapis talebi
Nisa bebeği terk eden anne hakkında 2 yıla kadar hapis talebi
Nisa bebeği terk eden anne hakkında 2 yıla kadar hapis talebi
Nisa bebeği terk eden anne hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nisa bebeği terk eden anne hakkında 2 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


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