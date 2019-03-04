Son Dakika Haberleri: Pendik'te Öldürülen Eniştenin Cenazesi Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

Pendik'te Öldürülen Eniştenin Cenazesi Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

1 saat önce

Pendik'te sabah saatlerinde eşinin kardeşleri ile tartışan Şerif Çalışkan, silahla vurularak hayatını kaybetti.

Pendik'te Öldürülen Eniştenin Cenazesi Adli Tıp Morguna Kaldırıldı, System.String[]
Pendik'te sabah saatlerinde eşinin kardeşleri ile tartışan Şerif Çalışkan, silahla vurularak hayatını kaybetti. Yaralanan iki kardeş tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken Şerif Çalışkan'ın cenazesi adli tıp morguna götürüldü.

Eşiyle sorunlar yaşayan Şerif Çalışkan, sabah saatlerinde eşinin kardeşlerinin Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan evlerine gitti. Olay yerine silahıyla giden Şerif Çalışkan ile kardeşler İsa Ç. ve Musa Ç. arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada Şerif Çalışkan vurularak hayatını kaybederken, bacaklarından vurulan iki kardeş tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına aldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Şerif Çalışkan'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:21 Kaynak: İHA

Ahmet Yesevi Mahallesi, Sabah, Adli Tıp, Pendik, 3. Sayfa
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