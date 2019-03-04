Pendik'te Öldürülen Eniştenin Cenazesi Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

Pendik'te sabah saatlerinde eşinin kardeşleri ile tartışan Şerif Çalışkan, silahla vurularak hayatını kaybetti.

Pendik'te sabah saatlerinde eşinin kardeşleri ile tartışan Şerif Çalışkan, silahla vurularak hayatını kaybetti. Yaralanan iki kardeş tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken Şerif Çalışkan'ın cenazesi adli tıp morguna götürüldü.



Eşiyle sorunlar yaşayan Şerif Çalışkan, sabah saatlerinde eşinin kardeşlerinin Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan evlerine gitti. Olay yerine silahıyla giden Şerif Çalışkan ile kardeşler İsa Ç. ve Musa Ç. arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada Şerif Çalışkan vurularak hayatını kaybederken, bacaklarından vurulan iki kardeş tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına aldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Şerif Çalışkan'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

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