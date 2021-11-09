Pendik'te Orman Caddesi hizmete açıldı - Son Dakika

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de bir şehit yakınına yönelik kullandığı ifadeler ve sonrasında yaşananları western filmine benzeterek, "O filmlerden birinin adı da şuydu: İyi, Kötü, Çirkin. Şimdi son bir haftada bunun Türk versiyonunu seyrettik. Bir kurum var adı İYİ, bir vekili var davranışı çok kötü, ona sahip çıkan, ittifak partileriyle beraber çirkince savunan da bazı siyasilerimizi görüyoruz." dedi.

Pendik Belediyesi tarafından yapımı 45 günde tamamlanan Orman Caddesi, törenle hizmete girdi. Törende konuşan Kabaktepe, Orman Caddesi'nin vatandaşların ulaşım kolaylaştırmakla kalmayacağını ve ormanlarda meydana gelebilecek sıkıntılarda hızlı müdahaleyi de sağlayacağını söyledi.

Kabaktepe, Göçbeyli'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir dere geçişi yaptığını ancak 1,5 yılda bu çalışmanın tamamlanmadığını anlattı. AK Parti belediyeciliğin kentin gelişimini, değişimini ve geleceğini planlayarak, 20 yıl sonrasını görerek hizmet yapabilmek anlamına geldiğini belirten Kabaktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir Belediye Başkanı çıkıyor diyor ki 'Ben 50 bin aracın geçeceği tüneli niye yapayım?' Ben de soruyorum. O zaman yılda 300 bin tekerli araç İstanbul'da trafiğe katılıyor. O zaman 50 bin araç eksiltilmesi için kanun teklifi mi vereceksiniz ne verecekseniz, onu lütfen verin. Her sene 300 bin yeni aracın trafiğe katıldığı bir kentte 50 bin aracın geçeceği tüneli yapmamak nasıl kent yönetimi ve dünyada 125 ülkeden büyük İstanbul'a hizmetle bağdaşır mı bunu da soru olarak koymak istiyorum."

Yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdiklerini, değerlere sahip çıkmanın ise en temel düsturları olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Şecaat arz ederken sirkatin söyler merd-i kıpti atasözünün bu bir hafta içerisinde şehit kardeşine ve şehidimize yapılan terbiyesizlik neticesinde bazı siyasi figürlerin göstermesiyle de ne anlama geldiğini anladık." ifadelerini kullandı.

TRT'de geçmişte pazar günleri western filmleri gösterildiğini hatırlatan Kabaktepe, "O filmlerden birinin adı da şuydu: İyi, Kötü, Çirkin. Şimdi son bir haftada bunun Türk versiyonunu seyrettik. Bir kurum var adı İYİ, bir vekili var davranışı çok kötü, ona sahip çıkan, ittifak partileriyle beraber çirkince savunan da bazı siyasilerimizi görüyoruz." diye konuştu.

"Kapkaç belediyeciliği yaparak algıyı yönetemezsiniz"

Yatırımlar açısından Pendik ve Büyükşehir Belediyesinin bütçelerini karşılaştıran Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Şimdi bütçe ayındayız belediyelerimizin. Yaklaşık bir Büyükşehir Belediyesi, 100 Pendik eder en az. Şimdi soruyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 60 metrelik köprüyü 1,5 yıldır bitiremeyen, ama şurada 2,5 senede 32 kilometrelik yol bitirmiş bir Pendik Belediyesi. 100 katı küçük olduğu halde biz İstanbullular olarak soruyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2,5 senede 32 kilometre mi yol yaptı, 320 kilometre mi yol yaptı? Her zaman söylediğimiz gibi guguk kuşu siyasetiyle kapkaç belediyeciliği yaparak hizmeti, eseri ve algıyı sürekli yönetemezsiniz ve hakikatin de önüne geçemezsiniz."

Makul, mutedil ve meşru kavramların kaybolmasının da "insanın cinnet halini" ifade ettiğini dile getiren Kabaktepe, "Şu anda ana muhalefet partisinin siyasi tarzı bu 3 M'yi kaybetmiş bir cinnet siyaseti tarzıdır. Makuliyeti, meşruiyeti ve mutedili kaybetmiş bir yaklaşımla karşı karşıyayız." dedi.

AK Parti'nin hizmet, eser, tarih, kültür anlamına geldiğini dile getiren Kabaktepe, sadece son bir ayda bile gerek belediyeler gerekse bakanlıkların İstanbul'a çok önemli eserler kazandırdığını söyledi. İstanbul'da geçmişte hayata geçirilen tüm projelere "Ne gereği var?" diye eleştiriler geldiğini hatırlatan Kabaktepe, bunların olmadığı bir İstanbul'u hayal etmenin bile "kabus gibi" olduğunu ifade etti.

Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, Orman Caddesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti, yolun hayırlı olmasını diledi.

Diğer konuşmalar

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Türkiye'de 2020-2021 yıllarında yoğun yangınlar yaşandığını şimdi de kuraklık tehlikesinin gündemde olduğunu söyledi. Aydos Ormanları'nı "İstanbul'un ciğerleri" diye nitelendiren Kaya, "Bu ormanın korunması, buraya hızlı müdahale edilmesi lazım." dedi.

Caddenin yapımı tamamlanmadan önce yolun kazalar açısından risk taşıdığını, insanların bu yoldan geçmek istemediğini anlatan Kaya, yapılan çalışmalarla yolun hem konforlu hale getirildiğini hem süreyi kısalttığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, açılışı yapılan caddenin Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçelerine hizmet vereceğini belirten Cin, "Tarihi Aydos Tepesi'nin güvenlik ve yangınla ilgili sıkıntılarının giderilmesi noktasında da önemli bir işlev görmüş olacak." dedi.

Bir de sitemi olduğunu dile getiren Başkan Cin, şunları aktardı:

"Bizim yol aksımızın yaklaşık yüzde 15'i Büyükşehir statüsünde. Buralara maalesef Büyükşehir'den hizmet ve asfalt noktasında hiçbir katkı alamadığımızı ifade etmek istiyorum. Burada ulaşımda gezen bizim vatandaşlarımız. Onların mağdur olmaması adına, onların yapması gereken yerleri de biz asfaltlamak suretiyle vatandaşımızın kaliteli hizmetten faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yağmur suyuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Yağmur suyu çalışmalarını da İSKİ'nin yapması gerekiyor ama oradan da maalesef ciddi bir katkı alamadığımız için şu ana kadar 47 kilometre Pendik Belediyesi olarak yağmur suyu kanalı hazırladık ve bunları yapmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve protokol üyeleri, dua okunmasının ardından açılış kurdelesini kesti.

Pendik Belediyesi öz kaynaklarıyla yapımı 45 günde tamamlanan Orman Caddesi, hava ve zemin şartlarına dayanıklı olarak 4 katmanlı olarak inşa edildi. 1,5 km uzunluğundaki yol, 2 geliş ve 2 gidiş yönlü olarak hizmet verecek.