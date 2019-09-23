- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 dakika önce
- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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