Son Dakika Haberleri: - Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 dakika önce

- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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