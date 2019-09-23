- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., 'silahli terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından...
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- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., 'silahli terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., 'silahli terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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