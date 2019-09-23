Son Dakika Haberleri: - Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., 'silahli terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., 'silahli terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından...

26 dakika önce

- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., 'silahli terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., 'silahli terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

- Pendik'te orman yakan zanlı Y.A., 'silahli terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından...

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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