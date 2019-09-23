Son Dakika Haberleri: Pendik'te orman yakmaktan gözaltına alınan Y.A., 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak'...
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Pendik'te orman yakmaktan gözaltına alınan Y.A., 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak'...

1 saat önce

Pendik'te orman yakmaktan gözaltına alınan Y.A., 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Pendik'te orman yakmaktan gözaltına alınan Y.A., 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak'..., System.String[]

Pendik'te orman yakmaktan gözaltına alınan Y.A., 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:05 Kaynak: İHA
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