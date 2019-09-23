Pendik'te orman yakmaktan gözaltına alınan Y.A., 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak'...
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Pendik'te orman yakmaktan gözaltına alınan Y.A., 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:05 Kaynak: İHA
Pendik'te orman yakmaktan gözaltına alınan Y.A., 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'orman yakmak' suçlarından savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL
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