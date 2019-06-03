PENDİK'TE ORMAN YANGINI -1
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Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - PENDİK'teki bulunan Aydos ormanlarında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:35 Kaynak: DHA
Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
- PENDİK'teki bulunan Aydos ormanlarında yangın çıktı.
Ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenilirken soğutma çalışmaları devam ediyor.
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