Son Dakika Haberleri: Pendik'te orman yangını -1
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Pendik'te orman yangını -1

1 saat önce

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - PENDİK'teki bulunan Aydos ormanlarında yangın çıktı.

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Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - PENDİK'teki bulunan Aydos ormanlarında yangın çıktı.
Ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenilirken soğutma çalışmaları devam ediyor.


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:02 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Güncel
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