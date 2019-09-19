Pendik'te orman yangını (1)
1 saat önce
PENDİK'te ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:21 Kaynak: DHA
PENDİK'te ormanlık alanda yangın çıktı. Pendik Kurtköy
'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangına müdahale sürüyor
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-Yangından görüntü
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