Son Dakika Haberleri: Pendik'te orman yangını (1)
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Pendik'te orman yangını (1)

1 saat önce

PENDİK'te ormanlık alanda yangın çıktı.

Pendik'te orman yangını (1), System.String[]
PENDİK'te ormanlık alanda yangın çıktı.
Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangına müdahale sürüyor

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü


Kurtköy, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:21 Kaynak: DHA
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