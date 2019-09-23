Son Dakika Haberleri: Pendik'te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pendik'te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildi

28 dakika önce

Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın çıkardığı iddia edilen Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Pendik'te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın çıkardığı iddia edilen Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlı adliye girişinde "ben yapmadım" dedi.


İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nı geçtiğimiz Perşembe günü yaktığı iddia edilen ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.A., terör örgütüyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Y.A., polis ekipleri tarafından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Y.A. basın mensuplarının 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Ben yapmadım ki" diyerek cevap verdi. Savcılığa götürülen zanlının ifadesi alınacak. - İSTANBUL

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üst geçitten E-5 karayoluna atlayan vatandaş nedeniyle trafik kilitlendi
Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 15:56:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]