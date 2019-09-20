Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
11 dakika önce
Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Babasından para istedi, vermeyince babasının otomobilini kundakladı Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı