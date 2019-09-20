Son Dakika Haberleri: Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

11 dakika önce

Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
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