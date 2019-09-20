Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada
1 saat önce
Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Pendik Kurtköy Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:57 Kaynak: DHA
'de bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
- İstanbul
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