Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada
1 saat önce
PENDİK Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:03 Kaynak: DHA
PENDİK Kurtköy
'de bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
(fotoğraflı)
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