Son Dakika Haberleri: Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada
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Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada

1 saat önce

PENDİK Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada, System.String[]
PENDİK Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(fotoğraflı)



Kurtköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:03 Kaynak: DHA
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