Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada
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Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.
Pendik Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:36 Kaynak: DHA
'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı. Kurtköy
'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsündeki şüpheli
-Dün çekilen görüntüler
- İstanbul
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