Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli adliyeye getirildi

Görüntü Dökümü -------------------- -Şüpheli polislerle getirilirken -Genel ve detaylar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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