Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli adliyeye getirildi
31 dakika önce
Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHAPendik'teki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınann şüpheli Y.A. adliyeye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:26 Kaynak: DHA
Ruken KADIOĞLU/ İstanbul
, DHA Pendik
'teki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınann şüpheli Y.A. adliyeye getirildi. Şüpheli Y.A. bir basın mensubunun "Neden yaptınız? sorusuna "Ben yapmadım ki bir şey" diye cevap verdi.
Pendik Aydos Ormanı'nda 19 Eylül
günü yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Y.A. saat 15.00 sıralarında polis eşliğinde Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Y.A., bir basın mensubunun "Neden yaptınız" sorusuna "Ben yapmadım ki bir şey" diye cevap verdi. Şüpheli Y.A. polisler eşliğinde nezarethaneye götürüldü.
Görüntü Dökümü
--------------------
-Şüpheli polislerle getirilirken
-Genel ve detaylar
Üst geçitten E-5 karayoluna atlayan vatandaş nedeniyle trafik kilitlendi Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık