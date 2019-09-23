Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişiye tutuklama istemi
1 saat önce
Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHAPendik Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle mahkeme sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:50 Kaynak: DHA
Ruken KADIOĞLU/ İstanbul
, DHA Pendik Kurtköy
'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle mahkeme sevk edildi.
Pendik Aydos Ormanı'nda 19 Eylül
günü yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Y.A. saat 15.00 sıralarında polis eşliğinde Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Y.A., bir basın mensubunun "Neden yaptınız" sorusuna "Ben yapmadım ki bir şey" diye cevap verdi. Y.A. savcılık sorgusunun ardından "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle tutuklama istemiyle mahkeme sevk edildi.
Görüntü Dökümü
--------------------
-Şüpheli polislerle getirilirken
-Olayla ilgili görüntü
TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi