Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin fotoğrafı
56 dakika önce
İstanbul DHAPendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A.'nın fotoğrafı...Görüntü Dökümü: ----------Şüphelinin fotoğrafı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A.'nın fotoğrafı...
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin fotoğrafı
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