Son Dakika Haberleri: Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin fotoğrafı
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Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin fotoğrafı

56 dakika önce

İstanbul DHAPendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A.'nın fotoğrafı...Görüntü Dökümü: ----------Şüphelinin fotoğrafı.

Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin fotoğrafı, System.String[]

İstanbul DHA
Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A.'nın fotoğrafı...

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin fotoğrafı


İstanbul, Pendik, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
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