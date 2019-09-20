Son Dakika Haberleri: Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin fotoğrafı
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Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin fotoğrafı

4 dakika önce

İstanbul DHAPendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A.'nın fotoğrafı...

İstanbul DHA

Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A.'nın fotoğrafı...

Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin fotoğrafı

İstanbul, Pendik, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:31 Kaynak: DHA
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