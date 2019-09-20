Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin fotoğrafı
4 dakika önce
İstanbul DHAPendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A.'nın fotoğrafı...
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:31 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Pendik'te orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A.'nın fotoğrafı...
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