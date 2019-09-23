Pendik'te ormanı yakan zanlı Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
22 dakika önce
Pendik'te ormanı yakan zanlı Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
Pendik'te ormanı yakan zanlı Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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