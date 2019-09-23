Son Dakika Haberleri: Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi (1)
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Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi (1)

1 saat önce

İSTANBUL DHAPendik Kurtköy'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi (1), System.String[]
İSTANBUL DHA
Pendik Kurtköy'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin adliyeye girişi



Çağlayan Adalet Sarayı, Kurtköy, Pendik, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:59 Kaynak: DHA
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