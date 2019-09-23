Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi (1)
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İSTANBUL DHAPendik Kurtköy'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:59 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA Pendik Kurtköy
'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul
Adalet Sarayı'na getirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin adliyeye girişi
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