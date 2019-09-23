Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi (1)
59 dakika önce
PENDİK Kurtköy'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:06 Kaynak: DHA
PENDİK Kurtköy
'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul
Adalet Sarayı'na getirildi.
- İstanbul
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