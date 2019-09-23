Son Dakika Haberleri: Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi (1)
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Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi (1)

59 dakika önce

PENDİK Kurtköy'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi (1), System.String[]
PENDİK Kurtköy'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.



- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Kurtköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:06 Kaynak: DHA
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