Son Dakika Haberleri: Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi aktüel görüntü
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Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi aktüel görüntü

42 dakika önce

PENDİK'TE ORMANI YAKTIĞI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ (2) aktüel görüntü.

PENDİK'TE ORMANI YAKTIĞI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ (2) aktüel görüntü

Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi aktüel görüntü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
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