Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi aktüel görüntü
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PENDİK'TE ORMANI YAKTIĞI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ (2) aktüel görüntü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
PENDİK'TE ORMANI YAKTIĞI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ (2) aktüel görüntü
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